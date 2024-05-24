Выбраны первые 83 участника президентской программы «Время героев»

Общественный совет программы «Время героев» утвердил первые 83 кандидатуры для участия в программе. Из более чем 44 тысяч заявок были отобраны лучшие кандидаты – военнослужащие и ветераны спецоперации, продемонстрировавшие высокий уровень компетенций, боевые заслуги и управленческий опыт.

Отбор проводился по нескольким критериям, среди которых – личные заслуги, мужество, проявленный героизм, актуальный управленческий опыт и потенциал. В число отобранных вошли как кадровые военные, так и гражданские лица, выполнявшие управленческие функции до начала СВО и ныне участвующие в боевых действиях. Многие из них получили тяжелые ранения в ходе спецоперации.

Первая волна участников, отобранных на очную магистерскую программу Президентской академии, – это первые участники обучения.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в ближайшее время общественный совет, в состав которого входят боевые командиры, депутаты Госдумы, сенаторы, представители Минобороны РФ, общественные деятели, военкоры и деятели культуры, определит кандидатов на очно-заочную программу профессиональной переподготовки.

Отбор на обучение продолжается. Все участники, прошедшие тестирование и получившие отчёт по результатам комплексной оценки, приглашены на дистанционное обучение по программе повышения квалификации.

Подробная информация о тестировании и обучении доступна в личных кабинетах на сайте времягероев.рф.

Фото (пресс-служба проекта «Время героев»): https://gov-murman.ru