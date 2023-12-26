Выдача ипотечных кредитов в Мурманской области снизилась

С января по октябрь 2023 года банки предоставили жителям Мурманской области кредиты на сумму 132,9 млрд рублей. Почти 23% из этих средств пришлось на ипотечные жилищные кредиты (ИЖК).

Как сообщает отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, за 10 месяцев 2023 года северяне оформили чуть менее 8,9 тысячи ИЖК на общую сумму 30,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это на 44,1% больше по количеству и на 52,8% – по объёму. Средняя величина ипотечного кредита составила 3,4 млн рублей.

На 1 ноября 2023 года общая задолженность по ИЖК в Мурманской области выросла на четверть по сравнению с аналогичной датой прошлого года и достигла 83,7 млрд рублей.

«В годовом сопоставлении ипотечное кредитование продолжает расти, при этом мы отмечаем снижение ежемесячных выдач в сентябре и октябре по сравнению с рекордным объёмом ИЖК в августе этого года. Замедление связано в том числе с повышением первоначального взноса по льготным ипотечным программам, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке. Ужесточение макропруденциального регулирования также могло оказать влияние на темпы кредитования», – прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Напомним, с прошлого года Банк России усилил работу по ограничению рискованных практик на рынке ипотечного кредитования. По ипотечным кредитам для банков установлены макропруденциальные надбавки разной величины – это касается ипотеки с низким первоначальным взносом, а также кредитов, выдаваемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой.