Выдача новых кредитных карт в России сокращается третий месяц подряд

В августе в нашей стране было выдано 2,03 млн новых кредитных карт. По сравнению с июлем количество выданных кредиток сократилось на 6,9% (в июле - 2,18 млн). Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как ранее сообщало НБКИ, в июле показатель сократился на 5,2% к июню, в июне - на 1,4% к маю. Таким образом, выдача новых кредитных карт сокращается третий месяц подряд.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков: «Выдача новых кредитных карт сокращается третий месяц подряд. Такая динамика во многом обусловлена жёсткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на достаточно высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования».

Как пишет finmarket.ru, при этом объём лимитов по кредитным картам, выданным в августе, также сократился по сравнению с июлем (на 8,7%) и составил 214,3 млрд рублей (в июле - 234,7 млрд рублей).

Согласно приведённым данным, наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в августе 2024 года было выдано в Москве (144,9 тысячи), Московской области (112,8 тысячи), Санкт-Петербурге (77,9 тысячи), Краснодарском крае (74,1 тысячи) и Ростовской области (69,2 тысячи).