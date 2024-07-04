Выдача разрешений на посещение ООПТ с возможностью онлайн оплаты теперь осуществляется на Единой платформе

Получить разрешение на посещение заказника или природного парка регионального значения и оплатить его теперь можно на Единой платформе. Необходимо выполнить следующие действия:

- На сайте oopt-murman.ru нажать кнопку «Получить разрешение». Если вы вошли с главной страницы сайта, то для начала выберите интересующую вас территорию. Если сразу со страницы одной из ООПТ - переходите к следующему пункту.

- Выберите разрешение для частных посетителей или организованных групп.

- Ознакомьтесь с правилами посещения. Информация о стоимости посещения для граждан РФ и иностранцев, а также перечень льготных категорий с бесплатным посещением выделены в отдельный блок. Проставьте галочки согласия в конце страницы и переходите к заполнению формы.

- Выберите период посещения, заполните данные посетителей. Право на льготу фиксируется в графе «Категория».

- Если вы житель Мурманской области или относитесь к другой льготной категории, посещение ООПТ регионального значения для вас бесплатно. Нажмите «Получить разрешение», и письмо придёт на указанный вами электронный адрес.

Чтобы оплатить посещение ООПТ, определитесь с удобным для вас способом оплаты:

«Банковской картой» - онлайн, не выходя из системы. Нажмите «Получить разрешение» и введите данные карты. Информация о том, что посещение оплачено, будет содержаться в самом бланке разрешения, который придет на электронную почту.

- «По реквизитам или QR-коду» - офлайн в отделении почты или банка, либо через банковское мобильное приложение. Нажмите «Получить разрешение», вместе с ним вам на почту придет бланк с реквизитами и QR-кодом для оплаты.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, документ об оплате необходимо будет предъявить инспекторам вместе с разрешением.

По всем вопросам обращайтесь в ГОКУ «Дирекция ООПТ» по телефонам: +7 921 044-67-30 и +7 921 044-67-20 или на электронную почту: info@oopt-murman.ru.