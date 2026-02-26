Выдающийся сосудистый хирург Андрей Лукинский отмечен памятным адресом за вклад в систему здравоохранения Кольского Заполярья

В рамках заседания координационного совета заместитель губернатора Мурманской области — министр здравоохранения Дмитрий Панычев в торжественной обстановке вручил памятный адрес выдающемуся врачу региона.

Андрей Валентинович Лукинский — врач — сердечно-сосудистый хирург высшей квалификационной категории, много лет руководил отделением сосудистой хирургии областной больницы.

«Андрей Валентинович посвятил медицине более полувека — его непрерывный трудовой стаж составляет 51 год. Выпускник Первого Ленинградского медицинского института, он начал работать хирургом в далеком 1974 году и освоил сложнейшую специализацию сердечно-сосудистого хирурга. С 1983 по 2025 год Андрей Валентинович бессменно возглавлял отделение сосудистой хирургии, внеся за эти годы колоссальный вклад в развитие направления в нашем регионе. Вручая памятный адрес, мы хотим сказать Андрею Валентиновичу спасибо за его колоссальный труд и огромный вклад в здоровье жителей нашей области», — отметил Дмитрий Панычев.

Многолетний добросовестный труд, высочайший профессионализм и тысячи спасенных жизней отмечены рядом значимых региональных и федеральных наград. В послужном списке Андрея Валентиновича: почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»; -звание «Почётный гражданин Мурманской области»; знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью»; почётная грамота губернатора Мурманской области; почётная грамота Мурманской областной Думы; почётные грамоты ОЗО и обкома профсоюза медицинских работников; нагрудный знак «Мурманская областная клиническая больница» и 7 благодарностей от учреждения.

Андрей Валентинович стал примером настоящего служения профессии, показывая своим трудом, каким должен быть настоящий врач — внимательным, ответственным и заботливым.

