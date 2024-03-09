Выделена субсидия казачьим обществам Мурманской области

Казачьим обществам Мурманской области выделена субсидия: в 2024 году ее получат Хуторское казачье общество «Хутор Оленегорский», Туломское хуторское казачье общество, Кольское станичное казачье общество и Мурманское городское казачье общество.

Решение принято комиссией по выделению и распределению субсидий, предоставляемых казачьим обществам Мурманской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. Размер субсидирования составит до 500 тысяч рублей каждому.

Казачьими обществами на постоянной основе ведётся работа по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодых казаков, пропаганде здорового образа жизни, по формированию антитеррористического сознания у младшего поколения. Представители казачьих обществ привлекаются к охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также оказывают содействие в проведении профилактической работы, особенно среди молодёжи.

Как сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области, на базе казачьих обществ созданы и работают военно-патриотические клубы. В Оленегорске - ВПК «Пересвет», в Туломе - ВПК «Финист». Ребята обучаются начальной военной подготовке, познают героическую историю нашей Родины. Воспитанники клубов совместно со взрослыми казаками участвуют в таких мероприятиях, как спортивные соревнования, патриотические игры, фестивали, экспедиции. Казаки Мурманского городского казачьего общества проводят встречи с детьми и подростками, на которых рассказывают о героях Отечества.

Казачьи общества Мурманской области реализуют планы развития в рамках Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2035 года, а также ряд мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Подробная информация опубликована на официальном сайте регионального Министерства внутренней политики.