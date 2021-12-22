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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.21 10:15

Выделены средства из областного бюджета на капитальный ремонт Дома физкультуры в Оленегорске

Выделены средства из областного бюджета на капитальный ремонт действующего спортивного объекта – Дома физкультуры в Оленегорске.

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Физическая культура и спорт». Согласно постановлению, в госпрограмму включено мероприятие «Капитальный ремонт ограждающих конструкций с устройством вентилируемого фасада из композитных панелей здания Дома физкультуры МУС «Учебно-спортивный центр» по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная,  47».

Источник финансирования – средства областного бюджета, предусмотренные государственной программой, в сумме более 14 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство спорта, развитие спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом и спортом высших достижений является приоритетным направлением региональной политики в сфере физической культуры и спорта. По данному направлению планируется строительство новых спортивных сооружений, реконструкция действующих спортивных объектов и укрепление материально-технической базы спортивных организаций области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432445/#&gid=1&pid=1

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