Выделены средства из областного бюджета на капитальный ремонт Дома физкультуры в Оленегорске

Выделены средства из областного бюджета на капитальный ремонт действующего спортивного объекта – Дома физкультуры в Оленегорске.

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Физическая культура и спорт». Согласно постановлению, в госпрограмму включено мероприятие «Капитальный ремонт ограждающих конструкций с устройством вентилируемого фасада из композитных панелей здания Дома физкультуры МУС «Учебно-спортивный центр» по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 47».

Источник финансирования – средства областного бюджета, предусмотренные государственной программой, в сумме более 14 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство спорта, развитие спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом и спортом высших достижений является приоритетным направлением региональной политики в сфере физической культуры и спорта. По данному направлению планируется строительство новых спортивных сооружений, реконструкция действующих спортивных объектов и укрепление материально-технической базы спортивных организаций области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432445/#&gid=1&pid=1