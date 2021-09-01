Выделены средства из областного бюджета на строительство новых спортивных сооружений и реконструкцию действующих спортивных объектов

Выделены средства из областного бюджета на строительство новых спортивных сооружений, реконструкцию действующих спортивных объектов и укрепление материально-технической базы спортивных организаций области. Соответствующее постановление регионального правительства «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области «Физическая культура и спорт» подписано губернатором Андреем Чибисом.

Развитие спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом и спортом высших достижений – приоритетное направление региональной политики в сфере физической культуры и спорта. Так, государственной программой предусмотрена финансовая поддержка строительства лыжной базы в городе Полярные Зори, капитальный ремонт безопорной буксировочной канатной дороги на горнолыжном склоне по ул. Гагарина в Полярном (ЗАТО Александровск).

Также в государственную программу включен ряд мероприятий по преобразованию спортивного комплекса «Долина Уюта», таких, как разработка дизайнерского решения единого пространства среды спорткомплекса и разработка рабочей документации капитального ремонта спортивного сооружения «Стрельбище для биатлона» на территории Долины Уюта.

Как сообщает региональное Министерство спорта, источник финансирования реализации настоящего постановления – средства областного бюджета, предусмотренные государственной программой, в сумме более 12,5 млн рублей.