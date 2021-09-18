Мурманская область. Арктика (16+)18.09.21 14:00
Выделены средства на разработку проекта капремонта фасада Центра развития досуга и культуры в Ловозере
На разработку проекта капремонта фасада Ловозерского центра развития досуга и культуры выделены средства. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис.
«В этом году в порядок приведут кровлю Ловозерского ЦРДК. Однако фасад тоже нуждается в ремонте. К большому сожалению, сегодня он находится в критическом состоянии: частично выпала кирпичная кладка, по стенам идут трещины, разрушается крыльцо центрального входа. На выделенные из резервного фонда 683,6 тысячи рублей до конца года будет разработан проект капитального ремонта фасада этого здания», – отметил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.
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