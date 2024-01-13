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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.24 14:00

Выдохнули после каникул и оценили 2023: мурманчане рассказали, как события прошлого года повлияли на их жизнь и карьеру

Служба исследований hh.ru выяснила, как жители Мурманской области оценивают закончившийся недавно 2023 год, а также как сильно он повлиял на их жизнь и работу.

Сразу 9% опрошенных жителей Мурманской области честно признали, что события 2023 года (продолжение СВО, санкционное давление и т.д.) в целом положительно повлияли на работу их компании-работодателя. Еще треть (29%) опрошенных заметили, что события прошлого года никак не отразились на работе компании. 50% отмечают негативное влияние. Остальные затруднились ответить.

На вопрос о том, как прошёл 2023 год в плане личного развития карьеры и трудоустройства, 19% респондентов ответили позитивно и признались, что он лучше, чем 2022 год. В частности, каждый десятый (13%) опрошенный в регионе по итогам 2023 года получил повышение по работе. Ещё 13% не видят принципиальной разницы между двумя последними годами.

А вот 30% считают, что с точки зрения работы 2023 год был сложнее и тяжелее, чем предыдущий. Ещё 27% опрошенных затруднились дать оценку, так как не находились в активном поиске работы в течение этого года.

Наиболее сложным уходящий год стал для юристов (сразу 44% признались, что для их карьеры он хуже, чем 2022 год), а также для специалистов сфер безопасности, продаж, маркетинга (по 43%) и информационных технологий (42%). В свою очередь, наиболее удачно год сложился для специалистов по управлению персоналом (25% отметили, что 2023-й лучше, чем 2022-й), для производственной сферы (23%), закупок, строительства (по 21%) и высшего и среднего менеджмента (20%).

Любопытно, что хотя бы один раз сменить место работы в 2023 году успели 30% опрошенных, ещё 50% весь год трудились в одной компании, а 20% вообще не работали. Смена места работы более свойственна молодым соискателям: среди тех, кому от 18 до 42 лет, работу в уходящем году менял каждый второй (51%). Для сравнения: среди респондентов старше 55 лет работу поменяли только 38%.

С точки зрения профессиональной принадлежности наиболее склонными к смене места работы в 2023 году оказались представители сфер «Безопасность» (56%), «Наука, образование» (52%), «Управление персоналом» (51%). Наименьшую активность в смене работы проявили медики (27%) и юристы (33%).

Интересно, что далеко не всегда новая работа оказывалась лучше старой: однозначно довольны переменами только 22% из тех, кто сменил компанию. Ещё 31% считают, что их новая работа хуже старой, а 10% не видят разницы. 35% пока не готовы дать оценку.

Комментарии

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
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Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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