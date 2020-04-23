Выезд из Печенгского района ограничен с сегодняшнего дня

В Печенгском районе вводятся дополнительные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса. С 12 часов 23 апреля выезд из района будет ограничен. Таким образом, до 30 апреля на территории будут действовать ограничения на въезд и выезд.

Въезд разрешён гражданам, имеющим постоянную или временную регистрацию в Печенгском районе, выезд возможен по согласованию с главой местной администрации.

Въезд и выезд разрешён МВД, МЧС, скорой медицинской помощи и другим экстренным службам, а также тем, кто исполняет рабочие и договорные обязательства, при предъявлении соответствующих подтверждающих документов: договора, транспортной накладной, счёт-фактуры и других.

При въезде в район через КПП обязательно проводится термометрия.

Продажа билетов на междугородние автобусные рейсы осуществляется только по прописке, соответствующей остановкам по маршруту.

Полный список ограничительных мер – в постановлении правительства Мурманской области от 22.04.2020 №238-ПП, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.