Выездная проверка ЦУР не выявила нарушений качества отработки обращений северян

Специалисты Центра управления регионом Мурманской области провели выездной контроль качества отработки обращений, оставленных северянами на портале «Наш Север». В перечень сообщений, по котором проводилась проверка, вошли жалобы граждан, которые числились выполненными, однако по ним отсутствовали подтверждающие фотоматериалы и отчетные документы.

Особое внимание было уделено реакции на сигналы о ямах на тротуарах и участках автомобильных дорог, открытых канализационных люках, переполненных мусорных контейнерах, брошенных транспортных средствах.

Так, после обращения северян, проживающих на улице Фурманова, на контейнерной площадке возле дома №15 была убрана несанкционированная свалка автомобильных покрышек. В районе дома №23 на Кольском проспекте убран брошенный автомобильный прицеп. На проезде Связи, 7 отремонтирована яма на дороге во дворе дома. Жители Ленинского округа несколько лет не могли добиться сноса аварийного строения на улице Гагарина, 9а. После обращения в ЦУР незаконная постройка была убрана. Также по сигналу северян в районе дома №33 по улице Калинина было восстановлено дорожное ограждение.

Всего в список обращений для проверки качества их выполнения вошло более 110 сообщений северян.

«Проверка показала, что сообщения граждан были исполнены в установленные сроки, в соответствии с тем качеством, которое заявлено на портале «Наш Север». Нарушений выявлено не было», – подчеркнула министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Середа.

Центр управления регионом Мурманской области продолжает на постоянной основе осуществлять взаимодействие с гражданами. Напомним, чтобы обратиться в ЦУР, необходимо оставить комментарий с описанием проблемы в соцсетях или сообщить о ней на портал «Наш Север», выбрав нужную категорию и заполнив форму.