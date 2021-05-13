Выездное совещание Секретаря Совета Безопасности РФ в Мурманске началось с минуты молчания

В Мурманске прошло выездное совещание Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в Северо-Западном федеральном округе, посвящённое мерам противодействия террористическим и экстремистским проявлениям на территории СЗФО. Подобные плановые мероприятия регулярно проводятся во всех федеральных округах страны. В нём приняли участие полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также главы всех субъектов федерации, входящих в состав округа.

Совещание началось с минуты молчания в память о детях и педагогах, погибших 11 мая в Казани в результате вооружённого нападения на школу. Трагедия в столице Татарстана задала тон разговору – в своём вступительном слове секретарь Совбеза сделал акцент на опасности распространения деструктивной идеологии среди молодёжи.

«Для провоцирования агрессии в молодёжной среде пропагандируется преступный образ жизни, культ насилия, маргинальная и криминальная субкультура. Только в прошлом году предотвращены две попытки вооружённых нападений подростков на своих одноклассников и учителей – в Республике Коми и Ленинградской области. В целях распространения идей терроризма всё чаще используются возможности социальных сетей. Виртуальное глобальное пространство способствует формированию законспирированных групп сторонников террористической деятельности, появлению новых механизмов её финансирования, в том числе из-за рубежа», – отметил Николай Патрушев.

По словам секретаря Совета Безопасности РФ, на Северо-Западе России растёт число проявлений как терроризма, так и экстремизма. Этому способствует, в том числе, усталость людей от карантинных мер и негативное отношение к мигрантам. Такие настроения используются для провоцирования агрессивного поведения и вовлечения граждан в незаконные публичные акции, подчеркнул Николай Патрушев.

Также, по его мнению, нельзя сбрасывать со счетов деятельность иностранных неправительственных организаций, раздувающих межэтническую напряжённость и сепаратистские настроения, в том числе в среде коренных малочисленных народов. Примеры такой деятельности выявлены и в Мурманской области.

Выход из ситуации, как считает глава Совбеза, – в повышении эффективности профилактических, превентивных мер борьбы с распространением деструктивной информации, искажением истории, пропагандой насилия и межнациональной розни и в адресном подходе к такой работе. Необходимо скорректировать проводимую в регионах работу с молодёжью с учётом целей и направлений молодёжной политики, обозначенных в недавно принятом соответствующем федеральном Законе.

«В настоящее время угроза совершения террористических преступлений остаётся, что требует от всех органов системы противодействия терроризму совершенствования мер, направленных на обеспечение безопасности, – подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. – Реалии нашего времени таковы, что большая часть преступлений террористической и экстремистской направленности связаны сегодня с использованием информационных и коммуникационных технологий. Все больше публичных призывов к террористическим и экстремистским действиям звучит в Интернет-ресурсах, в социальных сетях, что с очевидностью требует совершенно иных профилактических подходов и корректировки деятельности правоохранительных органов и органов государственной власти».

На совещании были рассмотрены дополнительные меры по недопущению сращивания криминальной среды с террористическими и религиозно-экстремистскими ячейками, по предупреждению на ранней стадии возникающих конфликтов и столкновений на межнациональной и религиозной почве. Выработаны рекомендации по усилению в образовательных организациях просветительской и воспитательной работы, формированию неприязни к идеям экстремизма, терроризма и деструктивного поведения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в связи с предстоящим проведением выборов в Государственную Думу поставлены задачи по предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, по недопущению нарушений законодательства.