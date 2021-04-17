Выездное заседание правительства региона в Североморске: построить ФОК, снести старые дома, создать в школе столовую нового типа

В ходе вчерашнего выездного заседания правительства Мурманской области в Североморске губернатор региона Андрей Чибис поддержал ряд инициатив, направленных на повышение качества жизни во флотской столице.

Одной из них стало предложение заместителя председателя городского Совета Татьяны Сахаровой о строительстве в Североморске современного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

«Я с удовольствием поддерживаю инициативу наших коллег. В течение этого года мы быстро проведём все работы по подготовке проектной документации. Нужно, чтобы не позднее 2023 года хороший, современный, качественный ФОК в Североморске появился. Очень важно вовлекать людей в спорт, в здоровый образ жизни», – прокомментировал идею Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что поддержка развития инфраструктуры Североморска в целом является насущной задачей, поскольку город является вторым по численности населения в регионе, более того, демонстрирует активный демографический рост – в прошлом году число новорождённых североморцев в полтора раза превысило число умерших.

Среди главных направлений этой работы глава области выделил совершенствование городской среды, в частности, необходимость сноса заброшенных домов. Городской администрации дано поручение совместно с региональным Минстроем разработать план и до 2024 года снести весь заброшенный муниципальный жилфонд.

На заседании правительства было принято ещё несколько дополнительных решений, таких как замена участков теплотрассы в районе улиц Кортик и Комсомольской, реконструкция фасадов ДК «Строитель» и кадетского корпуса, поддержка некоммерческих организаций, занимающихся безнадзорными животными.

С двумя предложениями – в сфере здравоохранения и образования – на заседании правительства выступила член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко. Сенатор предложила заменить в стационаре Североморской ЦРБ устаревший рентгеновский аппарат современным, на три рабочих места. Кроме того, Татьяна Кусайко выдвинула инициативу создать в строящейся школе на 1200 мест, которая откроет двери уже 1 сентября, столовую нового типа, организованную по принципу молодёжного кафе.

Андрей Чибис поддержал идею преображения школьной столовой в духе времени.

«Как вы помните, мы в Коле обсуждали с ресторатором Ивлевым, как можно и нужно трансформировать школьные столовые, чтобы дети питались качественной едой и ели то, что полезно. Как раз, пока школа достраивается, давайте этот вариант реализуем, при необходимости добавим средств, чтобы столовую превратить в уникальное пространство в общественном питании для наших школьников. Чтобы было вкусно, разнообразно, и у детей была возможность выбирать», – отметил губернатор.

Что касается переоборудования рентген-кабинета в Североморской больнице, то средства на это глава региона поручил взять из экономии бюджета, образовавшейся в результате проведения закупочных процедур.

Помимо этого, Андрей Чибис поручил правительству отработать с федеральным центром вопрос реконструкции автодороги Мурманск-Североморск, а с муниципальной властью ЗАТО – реализацию проекта обновления пешеходной улицы Сафонова, ставшего победителем всероссийского конкурса малых городов. Из 114 млн рублей, направляемых на данный проект благоустройства, 33 млн – средства областного бюджета.