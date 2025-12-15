Выездные губернаторские ёлки завершили своё путешествие по Кольскому Заполярью

Сказочный марафон подарил праздник юным северянам в Печенге, Заполярном, Алакуртти и Кандалакше. Артисты областных театров кукол и драмы представили спектакли «Умка» и «Золотой цыплёнок», которые увидели сотни детей.

Как сообщает vk.com/murmanculture, после каждого представления ребят ждала встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми героями сказок. Вместе они водили хороводы, играли и делились настоящим новогодним настроением. И, конечно, каждый маленький зритель ушёл домой с праздничным подарком.

Губернаторские ёлки стали доброй традицией, которая реализуется в рамках плана «На Севере — Жить!». В этом году выездные представления позволили детям из отдалённых населённых пунктов и военных городков побывать на настоящем театральном празднике. Искренние улыбки и горящие глаза зрителей — лучшая награда для артистов и организаторов.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457285447%2Fwall-139605315_31602