Выездные прививочные пункты в Мурманске будут работать ежедневно с 26 октября по 7 ноября

Вчера в ходе оперативного совещания накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил региональному Министерству здравоохранения организовать ежедневную работу выездных прививочных бригад.

По информации профильного ведомства, медики будут принимать желающих вакцинироваться от коронавируса и гриппа в торговых центрах Мурманска по следующему графику: 26-29 октября - с 13.00 до 19.00; 30 октября - 7 ноября - с 11.00 до 19.00.

Адреса мобильных прививочных пунктов в Мурманске: III этаж ТЦ «Волна» (ул. Ленинградская, 20/3); I этаж ТЦ «Плазма» (ул. Рогозерская, 4); II этаж ТЦ «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32).

Прививочные бригады медучреждений Мурманской области продолжают оказывать медуслуги по вакцинации населения на территории лечебных учреждений. Для северян старше 65 лет работают отдельные кабинеты, посетить их можно без предварительной записи, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.