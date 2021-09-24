Выездные пункты вакцинации от COVID-19 в Мурманской области вновь разворачиваются в торговых центрах

С 24 сентября выездной пункт вакцинации от коронавируса в Ледовом дворце завершил работу. Прививочные бригады медучреждений Мурманской области продолжат оказывать медуслуги по вакцинации населения как на территории лечебных учреждений, так и на площадках в торговых центрах.

Начиная с 25 сентября выездные пункты вакцинации вновь развернутся по следующим адресам в Мурманске: III этаж ТЦ «Волна» (ул. Ленинградская, 20/3); I этаж ТЦ «Плазма» (ул. Рогозерская, 4); II этаж ТЦ «Молл» (просп. Ленина, 32).

Выездные пункты будут работать с 11.00 до 19.00 в субботу и воскресенье. С собой необходимо иметь: паспорт, страховой полис, СНИЛС.

«Укрупненный пункт в Ледовом дворце выполнил свою функцию по вакцинации, прежде всего, трудовых коллективов и организованных групп. С началом учебного сезона эта площадка становится более необходимой для обучающихся. Мы перенаправляем прививочные бригады в торговые центры, так как этот формат уже показал свою эффективность в начале лета для вакцинации населения и сейчас наиболее удобен для людей, судя по отзывам», – сообщили в Министерстве здравоохранения Мурманской области.