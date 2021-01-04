Мурманская область. Арктика (16+)04.01.21 09:00
Выгодно купить квартиру - эксперты подскажут
Задумывались ли вы о приобретении более комфортного жилья для себя и своей семьи? Если да, то советы экспертов помогут совершить выбор наилучшим способом.
С их помощью вы узнаете: как грамотно накопить на покупку собственного жилья? что делать, когда не хватает на первоначальный взнос? как не переплатить больше, чем стоит сама квартира?
Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на «Арктик-ТВ» в фильме «Как выгоднее купить квартиру: советы экспертов», который будет показан 10 января в 20.30.
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Последние комментарии
Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
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Олег
31.12.20 10:39
УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году !
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Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
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