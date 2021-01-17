Мурманская область. Арктика (16+)17.01.21 10:00
Выгодно купить квартиру – подскажут эксперты
Задумывались ли вы о приобретении более комфортного жилья для себя и своей семьи? Если да, то советы экспертов помогут совершить выбор наилучшим способом.
С их помощью вы узнаете: как грамотно накопить на покупку собственного жилья? что делать, когда не хватает на первоначальный взнос? как не переплатить больше, чем стоит сама квартира?
Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на «Арктик-ТВ» в фильме «Как выгоднее купить квартиру: советы экспертов», который будет показан 23 января в 21.30.
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Последние комментарии
Антон
17.01.21 00:15
какое-то неправильное арктик-тв я смотрю, может быть? но 16 января в период с 20 до полуночи никакого фильма не увидел. только повторяющиеся блоки новостей.
Комментарий к новости:Эксперты расскажут, как накопить на покупку собственного жилья
Юрий
13.01.21 12:40
Открытие гей клуба на Мурманской миле - позорище..куда власти смотрят?? На милю мы ходим семьей с детьми с друзьями и педикам там нет места!
Комментарий к новости:В Мурманске пивной бар кто-то превратил в гей-клуб
Валерия Поспелова
11.01.21 05:47
Владею полной информацией по ситуации с квартирой, данными о лицах, участниках. Все на самом деле обстояло иначе. 79819794459
Комментарий к новости:Суд на миллион, или Отец пошёл на сына-должника!
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