Выгодно купить квартиру – подскажут эксперты

Задумывались ли вы о приобретении более комфортного жилья для себя и своей семьи? Если да, то советы экспертов помогут совершить выбор наилучшим способом.

С их помощью вы узнаете: как грамотно накопить на покупку собственного жилья? что делать, когда не хватает на первоначальный взнос? как не переплатить больше, чем стоит сама квартира?

Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на «Арктик-ТВ» в фильме «Как выгоднее купить квартиру: советы экспертов», который будет показан 23 января в 21.30.