Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?

В период майских праздников многие работники в Мурманске и Мурманской области стараются взять хотя бы несколько дней отпуска, чтобы продлить время отдыха в этот период. Однако вместе с этим многие задаются вопросом на сколько это выгодно, и не потеряет ли работник в деньгах взяв отпуск в этот период. Разбирается Александр Южалин, директор юридической практики в «SuperJob» и отвечает на основные волнующие жителей региона вопросы.

Итак, прежде всего нужно отметить, что ответ на этот вопрос будет зависеть от ряда факторов (по какому графику работает человек, какая система оплаты труда установлена в организации, на какие дни работник планирует взять отпуск и прочее). Чтобы было нагляднее рассмотрим самый распространённый случай: работник работает на «стандартной» пятидневной рабочей недели и получает оклад.

Теперь нужно понять в какие дни работник планирует взять отпуск. Для этого напомним какие дни в мае будут являться «нерабочими». Учитывая перенесенные выходные на май, в мае получаем следующие нерабочие дни:

с 1 по 3 (1 - нерабочий праздничный день; 2-3 - выходные дни);

с 7 по 9 (7-8 - выходные дни; 9 - нерабочий праздничный день).

Сразу нужно отметить, что, если отпуск «попадает» на нерабочие праздничные дни (например, на 1 или 9 мая) - в счёт отпуска эти дни не считаются (отпуск должен быть продлен или перенесен на другое время).

Если работник получает оклад − наличие в месяце нерабочих праздничных дней или дополнительных выходных (перенесенных правительством) не является основанием для снижения заработной платы. К примеру, если работник получает оклад в 30 тысяч рублей, то отработав в мае 18 дней, а в июне 21 день, он все равно получит один и тот же оклад − 30 тысяч рублей. Но стоимость одного рабочего дня в разные месяцы будет разной. Так, в нашем примере стоимость одного рабочего дня в мае будет 1666 рублей (30000/18), а в июне − уже 1428 рублей (30000 / 21).

Для оценки «выгодности» отпуска нужно сравнивать: сколько работник получил за период отпуска в этот период и сколько работник бы получил, продолжая работать в эти же даты. Напомним, что, когда работник уходит в отпуск ему за все дни отпуска выплачивается средняя заработная плата.

Рассмотрим пример: предположим, работник берет отпуск с 14 по 18 мая (на 5 дней).

Продолжив работать в этот период, работник получил бы 8330 руб. (1666 х5).

Если работник получает только оклад, средний дневной заработок работника составит 1023 рублей (30000/29,3 − среднемесячное число дней в месяце).

Получаем, уйдя в отпуск в этот период работник получит в качестве «отпускных» 5115 рублей. Если же он продолжит работать в эти дни, он заработает 8 330 рублей.

5115 рублей. или же 8330 рублей − разница очевидна.

Однако если работник получает не только оклад, но и всевозможные премии, его средний заработок будет выше, и разница в выплатах может быть уже не такой существенной.

Второй момент, который нужно учесть — это в какие дни работник возьмет отпуск.

Дело в том, что выходные дни и нерабочие праздничные дни оплате не подлежат. Заработная плата останется на том же уровне за счет удорожания стоимости рабочего дня. Поэтому если отпуск попадет на дни, которые изначально не оплачиваются − работник может выиграть в деньгах.

К примеру, если взять отпуск с 2 по 8 мая, то выгода будет существенная за счет того, что 2, 3, 7 и 8 мая — это неоплачиваемые дни. Но если эти дни входят в отпуск, то они будут оплачены по среднему показателю. Поэтому в итоге за месяц работник получит больше денег, если бы он просто продолжал работать в мае по «общему графику».

Следовательно, отвечая на вопрос выгодно ли брать отпуск в мае или нет, можно сказать, что все будет зависеть от того, в какие именно дни мая планируется отпуск, какова стоимость одного рабочего дня и какой средний дневной заработок работника. Зная эти данные, можно рассчитать выгоду.

Дополнительно к этому стоит также сказать про саму возможность «уйти в отпуск» в нужные дни в мае. По общему правилу в отпуск работник идет по графику, который утверждается работодателем в конце каждого года. Поэтому если отпуск запланирован графиком на эти числа − никаких проблем нет: работник уходит в отпуск по графику.

Если же отпуск графиком не запланирован, то уйти в отпуск в мае возможно только с согласия работодателя. То есть если работодатель будет против такого отпуска − уйти в него не получится (исключения составляют только работники, которые могут уйти в отпуск в любое удобное для них время).

Рассчитать выгоду можно в производственном календаре.