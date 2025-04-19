Выгодно ли брать отпуск в мае и как предстоящие праздники отразятся на зарплате - юрист «SuperJob»

В начале мая 2025 года россиян традиционно ожидают длительные выходные. О том, повлияет ли это на оплату труда и выгодно ли брать отпуск в мае, рассказывает Александр Южалин, руководитель юридической практики в «SuperJob».

В этом году сотрудники, работающие на пятидневной рабочей неделе, будут отдыхать:

1. Первые майские: с 1 мая по 4 мая включительно. Из них:

1 мая — нерабочий праздничный день;

2 мая — выходной, перенесенный с новогодних праздников;

3 и 4 мая — суббота и воскресенье.

Рабочий день 31 апреля должен быть сокращен на один час как предпраздничный день.

2. Вторые майские: с 8 мая по 11 мая включительно. Из них:

8 мая — перенесенный выходной с 23 февраля;

9 мая — нерабочий праздничный день;

10 и 11 мая — суббота и воскресенье.

Исходя из производственного календаря пятидневной рабочей недели, в общей сложности в мае будет 18 рабочих дней и 144 рабочих часа.

Зарплата в мае

Заработная плата работников, которые получают оклад, не должна быть уменьшена из-за дополнительных выходных. Праздничные дни означают лишь то, что стоимость одного рабочего дня будет немного выше по сравнению с остальными месяцами года. Стимулирующие и компенсационные выплаты (премии, надбавки, доплаты) тоже должны быть выплачены в общем порядке в соответствии с установленной системой оплаты труда.

У работников на сдельной системе оплаты труда или у тех, чей труд оплачивается по часовой тарифной ставке, ситуация немного иная. Их заработная плата зависит от времени выполнения или от результата.

Если в месяце мало рабочих дней, заработная плата у таких работников может быть меньше, чем в «обычные» месяцы. Для таких людей ст. 112 Трудового кодекса РФ предусматривает гарантию: если сотрудники (которые не получают оклад) не привлекаются к работе в праздничные дни, работодатель должен выплатить им дополнительное вознаграждение. Его размер определяет сам работодатель. Иными словами, если такой человек не будет работать 1 или 9 мая, он должен получить за эти дни дополнительное вознаграждение. Если же сотрудник будет работать в выходные или нерабочие дни, оплата за этот день должна будет производиться в двойном размере.

Отличия от «обычных» работников есть и у тех, кто работает по сменному графику. График может предусматривать рабочий день в майские праздники, и человек должен будет выйти на работу. Но нужно учесть: если смена выпадет на 1 или 9 мая, эти дни также должны быть оплачены в повышенном размере.

Аванс в мае

Разница в заработной плате за май может выразиться только в размере аванса (заработной платы за первую половину месяца). Дело в том, что заработная плата каждые полмесяца выплачивается за фактически отработанное работником время.

Поскольку в первой половине мая рабочих дней меньше, чем во второй, аванс будет меньше привычной суммы. Но итоговая часть заработной платы (окончательный расчет за месяц) наоборот будет больше, за счет чего итоговый размер заработной платы останется прежним.

Отпуск в мае

Разная стоимость рабочего дня в разные месяцы календарного года может повлиять на выбор дат отпуска. Здесь действует простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем менее выгодно брать отпуск (поскольку стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку).

С этой точки зрения май — далеко не самый выгодный месяц для отпуска (если важно не потерять в доходах). В мае будет всего 18 рабочих дней, меньше — только в январе. Следовательно, используя отпуск в мае, работник должен быть готов к тому, что общий доход за месяц будет чуть ниже обычного.