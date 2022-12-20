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Мурманская область. Арктика (16+)20.12.22 16:00

Выгодно ли увольняться перед новым годом?

Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, выгодно ли увольняться перед новым годом и входят ли праздничные дни в две недели отработки:

- Если работник принял решение уйти по собственному желанию и напишет заявление с 19 по 23 декабря, двухнедельный срок уведомления закончится в период новогодних каникул. Праздничные дни входят в две недели отработки.

Каждый рабочий день имеет свою цену — разную в зависимости от месяца. Треть января – нерабочие дни. Сами праздничные дни не оплачиваются, но стоимость рабочего дня получается дороже.  Уволиться в январе значит потерять возможность получить больше денег за меньшее количество рабочих часов. Не самый рациональный вариант, если сотрудник ещё не нашёл новую работу мечты.

Если сотрудник уже нашёл новое место работы, то выгоднее будет попросить оформить трудовые отношения именно с 1 января. Иначе будет считаться, что сотрудник отработал не полный месяц и зарплата будет ниже.

Ещё один нюанс может быть связан с премированием. Довольная частая практика в компаниях — выплата годового бонуса. Часто в договоре или локальном акте указывается, что премия не выплачивается, если работник уволен на момент выплаты премии. Иногда и сам сотрудник или даже компания не сможет выполнить нужные показатели до завершения года. С точки зрения судебной практики — это спорная ситуация, но рекомендую не создавать её, а уволиться уже после получения премии. 

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