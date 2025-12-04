19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр
Выгорание и карьерный тупик — главные причины «тихого увольнения» по мнению россиян

«Тихое увольнение», — ситуация, когда работники выполняют только обязанности, предусмотренные трудовым договором, и ничего больше (в том числе уклоняются от присутствия на совещаниях, отказываются от сверхурочных и прочее). С точки зрения экономически активных россиян, ключевых — две: эмоциональное истощение (50% голосов респондентов) и отсутствие карьерных перспектив (48%). К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные горожане.

С «тихим увольнением» работников сталкивались 3 из 10 компаний. Первой реакцией работодателя на такое поведение сотрудника является попытка наладить диалог (74% опрошенных). 35% кадровиков выходят к таким сотрудникам с предложением поменять задачи или даже перейти на другую должность. В каждой четвёртой компании подобное поведение — сигнал к пересмотру функционала сотрудника. Нередки и более жёсткие меры: 26% работодателей прекращают выплату бонусов и премий, 8% закрывают доступ к бесплатному обучению, 10% нанимателей на «тихое увольнение» отвечают увольнением реальным.

Каковы основные причины «тихого увольнения»? С точки зрения экономически активных россиян, ключевых — две: эмоциональное истощение (50% голосов респондентов) и отсутствие карьерных перспектив (48%). 17% видят за подобным поведением желание добиться повышения зарплаты или получения премии. 11% опрошенных считают, что такими сотрудниками движет уверенность в лёгком поиске новой работы. Ещё 11% уверены, что винить следует их непосредственное руководство, которое не сумело организовать бизнес-процессы. 5% говорят, что наверняка у них есть вторая работа.

Женщины чаще мужчин видят причину в выгорании. Молодёжь до 35 лет ссылается на усталость чаще тех, кто старше.

Респонденты с высшим образованием несколько чаще указывают на выгорание (52% против 48% у имеющих среднее профессиональное образование) и на отсутствие карьерного роста (50 и 46% соответственно), они также чаще рассматривают «тихое увольнение» как инструмент для требования повышения зарплаты (20 и 14%). Горожане со средним профессиональным образованием же чаще говорили, что людьми движет уверенность в быстром поиске нового места для трудоустройства.

Горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц за «тихим увольнением» чаще видят отсутствие карьерных перспектив, а выгорание — реже. А ещё среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч больше всего уверенных в том, что подобным образом сотрудники выбивают себе дополнительные деньги.

Время проведения опроса: 3 ноября — 1 декабря 2025 года.

