Выгорание, или Работа, стресс, ничего не радует, нет сил... Как жить дальше?

20 апреля в 17.00 в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится перформанс «Этап», посвящённый теме выгорания.

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, в наше время люди часто сталкиваются с психологическими проблемами и выгорание одна из самых частых. Работа, стресс, не знание что делать дальше и постоянный поиск себя – всё это может служить причинами эмоционального истощения.

На мероприятии будут показаны этапы выгорания от зарождения до восстановления.

Перформанс будет выполняться под руководством выпускницы проекта «Сезоны современного искусства в Мурманском областном художественном музее» Дарьи Ереминой, а в самом действии примут участие Виктория Николаева, Дарья Котина, Анастасия Белоусова, Ангелина Михалева.

Чтобы посетить перформанс необходимо зарегистрироваться по ссылке: vk.cc/cKNZQn

Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270101%2F18368aed624901d289