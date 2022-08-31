Выходной 1 сентября: 35% россиян за то, чтобы отдыхали все, каждый третий — только родители школьников

В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днём. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, поддерживают ли россияне данную инициативу. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

2 из 3 россиян поддерживают идею о выходном дне 1 сентября: 35% считают, что День знаний должен быть выходным для всех, 32% — только для родителей школьников. Каждый четвертый высказался против ещё одного нерабочего дня в году: «Какой выходной?! Работать!»; «У нас в стране и так одни сплошные праздники».

Сторонников выходного дня 1 сентября для всех больше всего среди респондентов до 34 лет (48%). За то, чтобы в День знаний выходной был только у родителей школьников, чаще голосовали респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (36%). Но чаще всего идею депутатов поддерживают россияне с детьми (37%).