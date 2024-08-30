Выходной 2 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу, планирует взять каждый третий работающий родитель

Каждый третий родитель намерен взять выходной 2 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу. Каждый пятый отпросится с работы на несколько часов. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 родителей школьников и представители 500 компаний из всех округов страны.

1 сентября в этом году пришлось на воскресенье, а потому торжественные линейки перенесены на понедельник. 35% работающих родителей учеников и первоклашек-2024 планируют взять отгул или отпуск 2 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу. Ещё 19% хотят отпроситься на полдня. Причем женщины чаще берут выходные и отпрашиваются с работы по такому случаю: 61% против 50% среди мужчин. 46% родителей не будут провожать детей в школу.

43% российских компаний предоставляют родителям учеников возможность взять выходной в первый учебный день: 19% делают это официально, 24% — без соответствующего оформления документов.

Время проведения опроса: 11—26 августа 2024 года.