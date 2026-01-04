Мурманская область. Арктика (16+)04.01.26 12:00
«Выходные в «СОПКАХ»: интерактивная программа для мурманчан
В городской библиотеке-филиале № 2 в Мурманске прошла насыщенная интерактивная программа «Выходные в «СОПКАХ».
Первым мероприятием стал новогодний квиз «Мой Мурманск», после чего для заранее записавшихся прошёл мастер-класс по декору ракушки морского гребешка «Северные мотивы». День завершился турниром по видеоиграм на консоли PlayStation 5.
Помимо основной программы, гости библиотеки могли посмотреть кино, поиграть в настольный футбол или аэрохоккей.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31675&page=1
