Выходные заканчиваются, а цели остаются: как с пользой для карьеры провести оставшиеся свободные дни

Длинные новогодние праздники — это не только время для отдыха. Оказавшись наконец надолго вне работы, можно с «холодной головой» подумать о том, как вообще у вас дела с этой самой работой. И, возможно, принять какие-то корректирующие или радикальные решения. О том, как проанализировать свою карьеру, рассказали специалисты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.

Работа занимает значительную (если не большую) часть нашей жизни. И поэтому в идеале она не должна вам не нравиться. Начните с простой диагностики, чтобы понять — действительно ли ваша нынешняя работа приносит вам больше радости, чем раздражения. Для этого ответьте на вопросы:

• С радостью ли я иду на работу?

• Соответствует ли работа моим ценностям?

• Хочу ли я совершенствоваться в том, чем занимаюсь?

• Могу ли я себя представить в этой профессии через 5, 10, 20 лет?

• Обладаю ли я необходимыми знаниями, умениями, навыками?

• Есть ли у меня возможность развития компетенций?

• Имею ли я доход, который позволяет мне реализовывать долгосрочные и краткосрочные цели?

• Есть ли у меня возможности увеличения дохода?

• Востребована ли моя профессия на рынке?

• Есть у моей профессии будущее или она относится к отмирающим?

«Если вы ответили на эти вопросы положительно, значит, вы находитесь на своём месте и имеете все шансы на развитие карьеры с пользой для себя. Если же на большинство вопросов вы ответили отрицательно, то, вероятно, вам стоит задуматься о смене места работы или даже профессии», - советует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Ваш вариант — второй? А может быть, вы ещё до праздников решили начать новый год с выхода на рынок труда? Тогда грядущие каникулы — отличное время для того, чтобы определить карьерную цель, заполните два листочка: «Мне было бы интересно заниматься…» и «Я никогда не буду работать…», впишите на каждый из них все возможные интересные и неприемлемые варианты, а потом соотнесите потенциально интересные с hard и soft skills, которые у вас уже есть, и начните продумывать план перехода на другое место или в новую профессию.

Изучить рынок вакансий по вашей профессии

Составьте список потенциально интересных работодателей, обновите резюме и подготовьте шаблон сопроводительного письма для откликов. Если вы видите пути развития в своей нынешней компании — напишите текст письма для продвижения своей кандидатуры на текущие и потенциальные вакансии.

Развить и восстановить базу полезных контактов

Если же вы не планируете сейчас менять работу или, напротив, уже находитесь в активной фазе поиска вакансий, но дополнительный заработок или новые профессиональные эмоции хотите получить уже сейчас, подумайте о временной занятости. Кто знает, возможно, попробовав себя в чём-то, что кардинально отличается от вашей основной деятельности, вы вдруг почувствуйте себя счастливым и решите начать жить по-новому?

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».