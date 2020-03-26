Выходных дней у коммунальных организаций и муниципального контроля во флотской столице не будет

Еженедельная рабочая встреча главы муниципалитета Владимира Евменькова с ресурсоснабжающими и управляющими компаниями прошла в режиме скайп-конференции. По одну сторону монитора руководство ЗАТО, комитета по развитию городского хозяйства, городского центра ЖКХ и ресурсники, по другую – представители управляющих компаний. Формат общения новый, вопросы – традиционные для коммунального часа.

Первая тема рабочей повестки – вывоз крупногабаритного мусора. На прошлой неделе было зафиксировано несколько сбоев в работе оператора. Составлено семь актов – это жалобы от жителей и управляющих компаний. Все заявления зарегистрированы и направлены в работу. Также не всё гладко с вывозом строительного мусора. Проблемы взяты на контроль.

Уборка дворов и улично-дорожной сети – ещё один вопрос совещания. Снег тает, нужно быть готовыми к весеннему паводку. Коммунальные организации уже приступили к уборке своих территорий, идёт работа по расчистке ливневых канализаций. Также глава ЗАТО поручил управляющим компаниям уделить внимание кровлям, они должны быть очищены от наледи. А антигололёдная обработка тротуаров, придомовых территорий и пешеходных дорожек должна производиться без экономии песко-соляной смеси.

На совещании зашла речь и о трудовом распорядке на следующей неделе. Руководство ЗАТО напомнило участникам встречи, что ЖКХ – работа с непрерывным циклом. Выходных дней у коммунальных организаций и муниципального контроля не будет.