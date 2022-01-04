Вылов на Северном бассейне на 7,2% больше уровня 2020 года

Общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями, согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, на 27 декабря 2021 года составил 4,98 млн тонн, что на 1,3% больше уровня 2020 год.

Вылов на Северном рыбохозяйственном бассейне составил 532,48 тысячи тонн, что на 7,2% больше уровня 2020 года. На промысле трески вылов составил 344,91 тысячи тонн, что на 35,79 тысячи тонн больше уровня 2020 года, пикши – 96,18 тысячи тонн, что на 8,67 тысячи тонн больше уровня прошлого года.

В зоне иностранных государств общий объём добычи водных биоресурсов составил 386,3 тысячи тонн, что на 71,8 тысячи тонн, или на 22,8%, выше уровня соответствующего периода 2020 года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи снизился на 12,2% и составил 252,6 тысячи тонн.