Вылов на Северном рыбохозяйственном бассейне сохраняется практически на уровне прошлого года

По данным системы мониторинга Росрыболовства общий российский вылов рыбы и морепродуктов к 12 мая составил 1,78 млн тонн, что на 0,8% больше уровня 2021 года.

Вылов на Северном рыбохозяйственном бассейне сохранился практически на уровне прошлого года — 184,12 тысячи тонн. На промысле трески добыто 115,7 тысячи тонн, что на 23,9 тысячи тонн меньше уровня 2021 года, пикши – 28,5 тысячи тонн, что на 3,67 тысячи тонн больше уровня 2021 года.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 154,6 тысячи тонн – на 18% ниже уровня соответствующего периода 2021 года.