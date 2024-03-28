Вчера в Росрыболовстве обсудили динамику вылова мойвы в Баренцевом море, вопросы доставки уловов на берег и потребителю.

Как сообщает Росрыболовство, вылов «народной рыбы» на Северном бассейне идёт с хорошим темпом: добыто около 50 тысяч тонн мойвы - более чем в два раза выше уровня 2023 года.

К 26 марта текущего года российские рыбаки добыли 49 тысяч тонн - более чем в два раза больше уровня 2023 года. На промысле работали 6 судов, в прошлом году в это время российского флот на мойве уже не было.

Продукция из свежего улова поступает в приморские регионы Северного бассейна, в первую очередь в Мурманск, и далее расходится по стране.