Вылов отечественных рыбаков приблизился к 4,6 млн тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 23 декабря вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4573,4 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 309,6 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 155,5 тысячи тонн; пикши – 55,5 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российского флота составил 496,1 тысячи тонн (на 10,3 тысячи тонн, или 2,1% выше показателя соответствующего периода 2024 года).