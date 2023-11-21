Вылов пресноводных объектов промысла во внутренних водоёмах Северного бассейна составил 2,6 тысячи тонн (+15%)

За три квартала 2023 года вылов водных биоресурсов во внутренних водоёмах РФ достиг 79 тысяч тонн.

Как сообщает vk.com/fish_gov_ru, основной объём приходится на Западно-Сибирский бассейн - добыто 34,4 тысячи тонн. На втором месте - Волжско-Каспийский бассейн с объёмом вылова 20,4 тысячи тонн - на 16,2% выше уровня за аналогичный период прошлого года. На Дальнем Востоке во внутренних водоёмах освоено 6,4 тысячи тонн.

На Западном бассейне вылов пресноводных составил 5,4 тысячи тонн (+5,4%). На Северном бассейне - 2,6 тысячи тонн (+15%).

Как сообщает Росрыболовство, свежая пресноводная рыба поступает на рынки регионов вылова и реализуется по доступным ценам.