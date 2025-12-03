Вылов рыбаков Северного рыбохозяйственного бассейна превысил 300 тысяч тонн морепродуктов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), с начала года и на 2 декабря вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 4380,3 тысячи тонн.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна за отчётный период добыли 300,7 тысячи тонн морепродуктов, в том числе трески – 151,7 тысячи тонн; пикши – 53,3 тысячи тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи российского флота составил 477,2 тысячи тонн (на 19,1 тысячи тонн, или 4,2% выше показателя соответствующего периода 2024 года).