Вынесено 27 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты

Как сообщает Государственная инспекция труда (Гострудинспекция, ГИТ) в Мурманской области - территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), руководитель ООО ЧОО «Альтаир» привлечён к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ: невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы.

Основанием послужили материалы, поступившие в Государственную инспекцию труда, из прокуратуры ЗАТО г. Североморск. Охраннику, работающему по трудовому договору, была задержана заработная плата за март, апрель 2026 года и расчёт при увольнении.

«Всего с начала года за аналогичное нарушение Гострудинспекцией в Мурманской области вынесено 27 постановлений о привлечении виновных лиц к административной ответственности», - сообщил руководитель ГИТ Юрий Дмитриев.

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