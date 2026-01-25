Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 январяВ трудных погодных условиях идёт монтаж новых опор ЛЭП на линиях «Россетей»
Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января

В Мурманске и Североморске сохраняются ограничения в электроснабжении части потребителей, включая многоквартирные дома, магазины, аптеки, городское освещение. Это приводит к тому, что власти вынуждены внести необходимые изменений в режим работы дошкольных и школьных учреждений областного центра.

Как сообщает администрация города Мурманска 26 января переводятся на дистанционное обучение:

Октябрьский округ

• МБОУ ООШ №58 (ул. Капитана Маклакова, 39);

• МБОУ Гимназия №1 (пр. Связи, 30);

• МБОУ СОШ №49 (ул. Скальная, 12).

Детские сады, которые не будут работать. Воспитанникам предложат места в других ДОУ:

• МБДОУ №26 (пр. Связи, 9, 11 и 15)

• МБДОУ №156 (ул. Мира, 25)

Ленинский округ

Переводятся на дистанционное обучение:

• МБОУ СОШ №57 (ул. Сафонова, 11, ул. Сафонова, 37);

• МБОУ СОШ №11 (ул. Магомета Гаджиева, 6а, ул. Павлика Морозова, 3а, ул. Миронова, 5);

• МБОУ СОШ №45 (ул. Чумбарова-Лучинского, 3б, пр. Ивана Халатина, 17).

Детские сады, которые не будут работать. Воспитанникам предложат места в других ДОУ:

• МБДОУ №4 (ул. А. Невского, 77 и 85а, ул. Чумбарова-Лучинского, 31);

• МБДОУ №34 (ул. Карла Либкнехта, 23а, ул. Челюскинцев, 26а и 28а);

• МБДОУ №139 (ул. Набережная, 3а, ул. Ростинская, 4, просп. Героев-североморцев, 78/5, ул. Адмирала флота Лобова, 13);

• МБДОУ №73 (ул. Павлика Морозова, 5, ул. Гагарина, 9/1, ул. Свердлова, 26/3 и 4);

• МБДОУ №85 (ул. Магомета Гаджиева, 10а, 14а, пр. Михаила Ивченко, 11);

• МБДОУ №91 (ул. Магомета Гаджиева, 7а, просп. Героев-североморцев, 43а).

Правительство Мурманской области сообщает, что 26 января сохранятся изменения в транспортном обслуживании жителей Мурманска.

Троллейбусные маршруты:

№ 4: ул. Генерала Щербакова –просп. Кольский - просп. Кирова - ул. Шмидта – ул. Академика Книповича – просп. Ленина – просп. Кольский - ул. Генерала Щербакова;

№6: ул. Героев Рыбачьего – просп. Кольский - просп. Ленина – ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – просп. Кирова - просп. Кольский - ул. Героев Рыбачьего;

№3: ул. Радищева – просп. Кирова - просп. Ленина - ул. Полярные Зори – конечная троллейбусного маршрута 10 - ул. Полярные Зори - просп. Ленина - просп. Кирова - ул. Радищева;

№10 – без изменений.

Таким образом, троллейбусным движением охвачен лишь юг и центр города, в Ленинский округ троллейбусы не ходят, чтобы избежать перепадов напряжения.

Автобусы работают на своих маршрутах по обычному расписанию.

Дополнительно будет увеличено количество автобусов на маршрутах №1, №5, №10.

Кроме того, будет увеличено количество микроавтобусов по маршрутам №10, №18, №51, №52, №54, №106, №125.

Наш регион-51

