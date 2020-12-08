Вынужденные ограничения – время для налаживания связей: Мурманской областью интересуются туристы из Индии

Достопримечательности Кольского полуострова, северное сияние и Арктическая кухня манят туристов из Индии. В условиях закрытых границ принять гостей регион не может, однако пандемия – время для налаживания взаимодействия между туристическими компаниями и продвижения Мурманской области как перспективного направления для отдыха.

Вчера, 7 декабря, стартовала онлайн-выставка «Russian Expo Days» для представителей туристического бизнеса Индии. Мурманская область вошла в число семи регионов, которые смогут представить свои туристические продукты. С приветственным словом перед участниками мероприятия выступила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Я очень рада, что, несмотря на все сложности в мировой повестке, мы все равно осуществляем международное сотрудничество с партнерами из Индии. Уверена, что при первой возможности наша кооперация покажет отличный результат. Ведь мы видим заинтересованность у индийских туристов в таком экзотическом направлении, как Мурманская область, – подчеркнула вице-губернатор. – Мурманская область – край нетронутой природы, бескрайних тундр, порожистых рек и тысяч озер с кристально чистой водой, величественных артефактов освоения российской Арктики, первозданных традиций саамов и поморов, посёлков, расположенных на Краю Света. При этом наш регион находится всего в двух часах лёта от Москвы».

На выставку зарегистрировались более 1700 человек. Завтра участники-туроператоры от Мурманской области проведут онлайн-презентации. Мурманскую область представят: «Хибины для Вас», «Радуга Севера», «Минтур», «Нордвелл-тур», «Север для Вас» и «Лаппи-Тур». Участие мурманских туроператоров в онлайн-выставке организовано в рамках реализации Национального проекта «Акселерация субъектов МСП» по инициативе Центра поддержки экспорта Мурманской области совместно с региональным комитетом по туризму и Туристским информационным центром.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, вице-губернатор также отметила, что в 2021 году гостям из Индии будет легче спланировать путешествие, так как начнут действовать электронные визы в Российскую Федерацию.