В ММТП поступил новый мощный кран «Витязь»Горнолыжный сезон для жителей Мурманской области стартует 11 декабря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.12.20 11:30

Вынужденные ограничения – время для налаживания связей: Мурманской областью интересуются туристы из Индии

Достопримечательности Кольского полуострова, северное сияние и Арктическая кухня манят туристов из Индии. В  условиях закрытых границ принять гостей регион не может, однако пандемия – время для налаживания взаимодействия между туристическими компаниями и продвижения Мурманской области как перспективного направления для отдыха.

Вчера, 7 декабря, стартовала онлайн-выставка «Russian Expo Days» для представителей туристического бизнеса Индии. Мурманская область вошла в число семи регионов, которые смогут представить свои туристические продукты. С приветственным словом перед участниками мероприятия выступила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

«Я очень рада, что, несмотря на все сложности в мировой повестке, мы все равно осуществляем международное сотрудничество с партнерами из Индии. Уверена, что при первой возможности наша кооперация покажет отличный результат. Ведь мы видим заинтересованность у индийских туристов в таком экзотическом направлении, как Мурманская область, – подчеркнула вице-губернатор. – Мурманская область – край нетронутой природы, бескрайних тундр, порожистых рек и тысяч озер с кристально чистой водой, величественных артефактов освоения российской Арктики, первозданных традиций саамов и поморов, посёлков, расположенных на Краю Света. При этом наш регион находится всего в двух часах лёта от Москвы».

На выставку зарегистрировались более 1700 человек. Завтра участники-туроператоры от Мурманской области проведут онлайн-презентации. Мурманскую область представят: «Хибины для Вас», «Радуга Севера», «Минтур», «Нордвелл-тур», «Север для Вас» и «Лаппи-Тур».  Участие мурманских туроператоров в онлайн-выставке организовано в рамках реализации Национального проекта «Акселерация субъектов МСП» по инициативе Центра поддержки экспорта Мурманской области совместно с региональным комитетом по туризму и Туристским информационным центром.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, вице-губернатор также отметила, что в 2021 году гостям из Индии будет легче спланировать путешествие, так как начнут действовать электронные визы в Российскую Федерацию.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
Комментарий к новости:В Мурманской области построят арендные дома
Рустем
03.12.20 14:05
ОНФ, с одной стороны, молодцы, но у этого явления есть и другая сторона. Пусть проверят реальную возможность получения справки на ковид гражданами: где можно сдать, стоимость услуги, сроки получения
Комментарий к новости:ОНФ обратился в Генпрокуратуру по фактам продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19
Сергей
03.12.20 11:07
Благодарю за информацию!
Комментарий к новости:Великому Высоцкому исполнилось бы 77 лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост цен на зимнее дизельное топливо-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 77 копеек, доллар потерял почти 59 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС в работе все 4 энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Наперекор коронавирусу - Президент РФ увеличил россиянам ожидаемый срок дожития
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика