Выпавшие осадки различной интенсивности привели к повышению уровней воды на большинстве рек Мурманской области
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная периферия многоцентровой циклонической депрессии, расположенной на севере Европы. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 26 июля +12+18°, 27 июля +15+20°.
Сегодня, 26 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +13+18°.
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Выпавшие осадки различной интенсивности привели к повышению уровней воды на большинстве рек Мурманской области. За прошедшую неделю повышение уровней воды составило 1-29 см. Уровни воды на большинстве рек ниже среднемноголетних уровней летне-осенней межени 5-32 см, на реках восточных районов и Терского побережья - выше на 5-21 см.
На большинстве водохранилищ отмечалось разнонаправленное колебание уровней воды интенсивностью от -6 до +3 см в сутки.
Температура воды на большинстве водных объектов области понизилась за неделю на 3-7°С, 25 июля она была равна 12-14°С, на горных реках 6-8°С, на озёрах и водохранилищах – 8-16°С.