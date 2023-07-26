Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная периферия многоцентровой циклонической депрессии, расположенной на севере Европы. По Мурманской области ожидается местами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 26 июля +12+18°, 27 июля +15+20°.

Сегодня, 26 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +13+18°.

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Выпавшие осадки различной интенсивности привели к повышению уровней воды на большинстве рек Мурманской области. За прошедшую неделю повышение уровней воды составило 1-29 см. Уровни воды на большинстве рек ниже среднемноголетних уровней летне-осенней межени 5-32 см, на реках восточных районов и Терского побережья - выше на 5-21 см.

На большинстве водохранилищ отмечалось разнонаправленное колебание уровней воды интенсивностью от -6 до +3 см в сутки.

Температура воды на большинстве водных объектов области понизилась за неделю на 3-7°С, 25 июля она была равна 12-14°С, на горных реках 6-8°С, на озёрах и водохранилищах – 8-16°С.