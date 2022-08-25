Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили

Размер единовременной материальной помощи для участников специальной военной операции из числа военнослужащих по контракту в Мурманской области увеличен со 100 до 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписала врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, получить данную выплату смогут граждане, состоявшие на воинском учёте в военных комиссариатах Мурманской области, пребывавшие в запасе и заключившие после 1 июня этого года краткосрочный контракт о прохождении военной службы, направленные в зону проведения операции, в том числе в составе воинских подразделений, сформированных и дислоцирующихся на территории Мурманской области.

Напомним, недавно на границе с Украиной губернатор Андрей Чибис встретился с бойцами подразделений Северного флота, которые обеспечивают выполнение поставленных задач в рамках специальной военной операции. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, правительство Мурманской области регулярно оказывает дополнительную помощь военнослужащим, которые борются с нацизмом на Украине.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/