Выплаты детских пособий планируют продлевать автоматически до марта 2021 года

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проекте повестки дня заседания региональных депутатов почти три десятка вопросов. Это и вопрос о проекте закона Мурманской области № 360-6 «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение), по которому с докладом выступит Елена Дягилев, заместитель губернатора Мурманской области. Депутаты рассмотрят и проект закона Мурманской области № 352-6 «О внесении изменения в статью 3 закона Мурманской области «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Мурманской области» (первое чтение). С докладом по этому вопросу выступит Дмитрий Филиппов, заместитель губернатора Мурманской области.

А в преддверии заседания областной Думы, вчера, на очередном заседании комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой парламентарии обсудили законопроект, который временно приостанавливает требование подтверждать доходы семьи для получения ежемесячного пособия на ребёнка.

Надежда Максимова, напомнила, что в связи с введенными мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции было принято решение продлить выплаты гражданам на последующий год без предоставления документов о доходах семьи, если этот срок наступал с 1 апреля по 1 октября текущего года:

«Обстановка с заболеваемостью COVID-19 пока остаётся тревожной. С тем, чтобы не допустить распространения болезни, приём граждан в госучреждениях остаётся ограниченным. Поэтому, если походит срок подтверждения права на детское пособие для малоимущих семей, приходить и приносить справки о доходах не нужно. Пособия будут выплачивать автоматически».

Для назначения детского пособия, гражданам необходимо ежегодно подтверждать низкий доход семьи соответствующими документами. Прозвучало также, что в регионе такие меры социальной поддержки в этом году получают порядка 13 тысяч семей. Депутаты поддержали проект закона и рекомендовали областной Думе принять его в первом чтении и окончательной редакции.