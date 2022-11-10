Выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ

Выплаты мобилизованным будут освобождены от НДФЛ. Такие поправки Госдума приняла на пленарном заседании 10 ноября.

Закон освобождает от налога на доходы физлиц выплаты мобилизованным и добровольцам, а также военнослужащим по контракту и членам их семей. Суточные гражданам, командированным в новые регионы, также не будут облагать этим налогом.

Как сообщает pnp.ru, документ также устанавливает, что граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не будут платить госпошлину при получении российского паспорта, водительского удостоверения, вида на жительство, регистрационных знаков на автомобили, при государственной регистрации юрлиц и предпринимателей в этих регионах.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm