Мурманская область. Арктика (16+)10.11.22 14:00
Выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
Выплаты мобилизованным будут освобождены от НДФЛ. Такие поправки Госдума приняла на пленарном заседании 10 ноября.
Закон освобождает от налога на доходы физлиц выплаты мобилизованным и добровольцам, а также военнослужащим по контракту и членам их семей. Суточные гражданам, командированным в новые регионы, также не будут облагать этим налогом.
Как сообщает pnp.ru, документ также устанавливает, что граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не будут платить госпошлину при получении российского паспорта, водительского удостоверения, вида на жительство, регистрационных знаков на автомобили, при государственной регистрации юрлиц и предпринимателей в этих регионах.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news.htm
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