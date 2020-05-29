Выплаты МРОТ получили предприниматели из 38 населенных пунктов Мурманской области, пострадавшие от COVID-19

С 23 апреля в Мурманской области Фондом развития малого и среднего предпринимательства осуществляются выплаты в размере МРОТ предпринимателям, пострадавшим от COVID-19. На 27 мая выплату получили 1182 предпринимателя, общая сумма выплат составила 49 млн 539 тысяч 612,62 рубля. Выплаты получили предприниматели из 38 населенных пунктов Мурманской области.

Больше всего заявок поступило из Мурманска (546), Апатитов (126), Североморска (78), Мончегорска (68) и Кандалакши (65).

Также за выплатой обратились жители Кировска (60), Оленегорска (41), Ковдора (36), Полярных Зорей (23), Полярного (21), Гаджиево (16), Снежногорска (15), Заполярного (11), Колы (11).

До 10 заявок поступило из населенных пунктов: Никель, Мурмаши, Ревда, Молочный, Сафоново, Зашеек, Росляково, Высокий, Зеленоборский, Заозерск, Ловозеро, Титан, Видяево, Оленегорск-1, Куропта, Мокрая Кица, Нивский, Умба, Алакуртти, Лувеньга, Тулома, Териберка, Шонгуй и 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья.

Больше всего обращений поступило от парикмахерских и салонов красоты (ОКВЭД 96.02) – более 300 заявок. На втором месте розничная торговля в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.7) – 291 заявка.

От 50 до 100 заявок поступило от предпринимателей, основными видами деятельности которых являются розничная торговля прочими бытовыми товарами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.5), розничная торговля прочая в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19), деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (ОКВЭД 56), деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (ОКВЭД 79),

Также поступили заявки от СМСП, ведущих деятельность в следующих отраслях: деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (ОКВЭД 93), ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95), деятельность рекламная (ОКВЭД 73.1), образование дополнительное детей и взрослых (85.41), деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04), торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.6), деятельность по предоставлению мест для временного проживания (ОКВЭД 55), торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью (ОКВЭД 47.82), деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (ОКВЭД 90), стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23), торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (ОКВЭД 45.32), производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ (ОКВЭД 59.1), торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.4), деятельность в области телевизионного и радиовещания (ОКВЭД 60), предоставление услуг по дневному уходу за детьми (ОКВЭД 88.91), деятельность издательская (ОКВЭД 58), деятельность пассажирского воздушного транспорта (ОКВЭД 51.1), деятельность по организации конференций и выставок (ОКВЭД 82.3), стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 96.01).