Выплаты по 10 тысяч рублей могут назначить почти на 22 млн детей от 3 до 16 лет - Минтруд РФ

Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей могут назначить в России почти на 22 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет, на это направят порядка 200 миллиардов рублей сообщила пресс-служба Минтруда.

Как пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, для получения средств родителям необходимо подать заявление на портале госуслуг или лично в отделениях Пенсионного фонда.

«Дополнительных справок от гражданина не требуется. Всего в нашей стране почти 22 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено почти 200 миллиардов рублей», — приводит его слова пресс-служба.

В Минтруде пояснили, что выплата носит единовременный характер и назначается на каждого ребёнка старше 3, но младше 16 лет. Приём заявлений через портал госуслуг начнётся с 12 мая. За получением выплаты родители могут обратиться до 1 октября 2020 года, при этом право на неё должно возникнуть до 1 июля 2020 года.

Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.