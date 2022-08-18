Выполнен первый рейс «медицинского шаттла» из Видяево в поликлинику Кольской ЦРБ

В Кольской ЦРБ организована работа «медицинского шаттла». Микроавтобус доставляет пациентов из ЗАТО п. Видяево в поликлинику Кольской ЦРБ г. Кола по средам для получения консультаций и прохождения обследований.

Транспорт для пациентов из удаленного населенного пункта организован по поручению губернатора Министерствами транспорта и здравоохранения Мурманской области. Местные жители Видяево обратились к властям с просьбой решить проблему доступности медицинской помощи узкими специалистами и ряда диагностических исследований, которые не предусмотрены структурой амбулатории ЗАТО Видяево. В других населенных пунктах схожий вопрос решили с помощью организации транспорта. Такая практика успешно реализована в южных районах Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, первый выезд шаттла состоялся 17 августа. Консультации и обследования уже получила первая группа пациентов. Они были записаны на консультации к узким специалистам ранее и состояли в листе ожидания.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/