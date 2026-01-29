Выполнение народной программы «Единой России» обеспечило местами в школах 1,1 миллиона учеников по всей стране

При поддержке «Единой России» в регионах построено 1714 школ, из них 80 — в 2025 году. Новые объекты возводят по единым современным стандартам как с точки зрения комфорта, так и безопасности, соблюдения санитарных и противопожарных норм, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на федеральном штабе «Единой России» и Минпросвещения по ремонту и строительству учреждений образования.

Капитально отремонтировано более 6,5 тысячи школ по всей стране. Почти 1600 объектов сдали в прошлом году. Большая часть школ, ремонт которых софинансировал федеральный бюджет, расположена в сельской местности и малых городах. При этом остаются и несданные вовремя объекты или те, где переносились сроки ввода в эксплуатацию. Всего таких школ — 78.

Что касается детских садов, то с 2019 по 2025 годы введено в эксплуатацию почти 1,7 тысячи объектов, которые могут посещать более 248 тысяч детей.

«В прошлом году построено 5 объектов на 1,2 тысячи мест. Острота проблемы с очерёдностью снижена», — сказал секретарь генсовета.

С 2025 года капитально отремонтировано 267 детских садов, из них 134 — с участием федерального бюджета. При этом по данному направлению тоже есть некоторое отставание: на 2026 год перенесены сроки реализации 9 объектов в 8 регионах.

В свою очередь, член генсовета «Единой России», министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в полном объёме завершили строительство плановых объектов республики Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Тыва, Кабардино-Балкария, Чувашия; Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Пермский и Приморский края; Архангельская, Брянская, Калининградская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Псковская и Томская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

По итогам 2025 года 50 регионов полностью выполнили свои обязательства по капремонту без переносов. Среди лидеров: Курганская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, Алтайский край, Вологодская область, Республика Саха (Якутия), Белгородская область, Тульская область и город Севастополь.

Как пояснила региональный координатор партпроекта «Новая школа» Диана Кузнецова, в Мурманской области в 2025 году в восьми муниципальных образованиях капитально отремонтированы 14 зданий школ, два детских сада и два колледжа. Открыт губернаторский лицей на 500 мест – уникальное учебное учреждение для формирования кадрового потенциала Арктики.

«В 2026 году в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и губернаторского плана «На Севере - жить!» капитально отремонтируют 19 зданий учреждений образования, включая детские сады, школы и колледжи, в Мурманске, Кировске, Ковдоре, Апатитах, Коле, Мончегорске, Полярных Зорях. В том числе, продолжится обновление образовательных организаций в ЗАТО в рамках программы реновации: в Заозерской школе 289 завершится капремонт кровли», - пояснила министр образования и науки Мурманской области.

Сергей Кравцов напомнил, что по итогам 2026 года регионы должны по плану сдать 70 вновь построенных школ, 3 детских сада, капитально отремонтировать 1109 школ, свыше 350 детсадов и 270 колледжей.

Координатор партпроекта «Новая школа», замруководителя фракции партии в Госдуме Алёна Аршинова рассказала, что при поддержке «Единой России» в регионах открыто 30 тысяч «Парт Героя». В рамках проекта «Лица Героев» создаются муралы с портретами героев. Среди регионов-лидеров: Алтайский край, Чеченская Республика, Карелия, Марий Эл, Мордовия, ЛНР, ХМАО, Московская, Мурманская, Тульская, Ульяновская, Смоленская и Пензенская области.

Фото: https://er.ru/activity/news/vypolnenie-narodnoj-programmy-edinoj-rossii-obespechilo-mestami-v-shkolah-1-1-milliona-uchenikov-po-vsej-strane