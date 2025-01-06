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Мурманская область. Арктика (16+)06.01.25 10:00

Выполнение задач дальних океанских походов станет одним из основных направлений подготовки экипажей многоцелевых фрегатов Северного флота проекта 22350

В настоящее время в Средиземноморской морской зоне задачи дальнего похода выполняет фрегат Северного флота «Адмирал Головко».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в начале декабря прошлого года фрегаты Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Головко» принял участие в совместном учении группировок ВМФ и ВКС России, которое проходило под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В ходе данного учения экипажи фрегатов успешно применили высокоточное ракетное оружие большой дальности – гиперзвуковые ракеты «Циркон», которыми была поражена морская мишенная позиция в восточной части Средиземного моря.

В конце прошлого года успешно завершил выполнение задач дальнего океанского похода и вернулся в пункт постоянного базирования фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Третий фрегат Северного флота «Адмирал Флота Касатонов» успешно выполнил ряд задач в ближней морской зоне, в том числе с выполнением стрельб высокоточным ракетным оружием и проходит плановую подготовку к предстоящим дальним походам.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выполнение задач дальних океанских походов станет одним из основных направлений подготовки экипажей многоцелевых фрегатов Северного флота проекта 22350 – носителей высокоточного ракетного оружия большой дальности.

В настоящее время в Средиземноморской морской зоне задачи дальнего похода выполняет фрегат Северного флота «Адмирал Головко».

Подледное плавание будет одним из приоритетных направлений подготовки подводников Северного флота в 2025 году. Экипажи атомных подводных лодок пройдут соответствующую теоретическую и практическую подготовку в течение учебного периода.

Особое внимание работе подо льдом будет уделено при совершенствовании военно-морской выучки экипажей соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения подводных сил Северного флота.

В 2024 году подводные силы Северного флота в установленные сроки подготовили атомные подводные крейсеры «Император Александр III» и «Красноярск» и провели их подо льдами Арктическим маршрутом в пункт постоянного базирования на Тихоокеанский флот, сообщает пресс-служба Северного флота.

 

Видео и фото: https://vk.com/video-101918803_456240279

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