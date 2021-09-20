Выполнены гарантийные работы на отремонтированных в рамках дорожного нацпроекта прошлых лет региональных дорогах

На заседании Проектного комитета обсудили реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области. Заседание прошло под председательством министра транспорта и дорожного хозяйства Артёма Гришина.

О текущей ситуации на объектах регионального значения доложил начальник Государственного областного казённого учреждения по управлению автомобильными дорогами Мурманской области Владислав Алиев. Он сообщил, что на региональных дорогах гарантийный ремонт в рамках нацпроекта 2021 года на завершающей стадии: точечно выполняется устранение замечаний, подрядчики укрепляют обочины, наносят разметку и делают планировку полосы отвода.

В рамках нацпроекта также выполняется реконструкция мостового перехода через реку Мартимъявр на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС. Выполнение работ составляет порядка 25%, ремонт на стадии сооружения опор.

Ещё один мост приводят в нормативное состояние в рамках нацпроекта – через реку Умба. Он расположен на трассе Умба – Кандалакша. Подрядчик выполнил уже около половины объема запланированных контрактом работ. Ведётся устройство монолитных сливов опор, установка фасадных композитных водоотводных лотков.

Также выполняются работы по ремонту путепровода через железную дорогу на пятом километре дороги Заполярный – Сальмиярви. Готовность оценивается в 42%. Выполняется устройство габионов и гидроизоляции, а также посев трав.

Кроме того, «Мурманскавтодор» контролирует выполнение подрядными организациями гарантийного ремонта. Так, на региональных дорогах, отремонтированных в рамках дорожного нацпроекта в 2019 и 2020 годах, было выявлено 22 участка, на которые распространяются условия гарантии. На всех объектах были проведены работы по исправлению ситуации.