Выпуск продукции пищевой промышленности в Мурманской области сократился на 15 процентов

По предварительным данным Мурманскстата, в Мурманской области в 2020 году по сравнению с 2019 годом отмечено снижение объёма промышленного производства на 1,8 процента.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2020 году составил 104,7 процента. В 2 раза больше получено никелевых концентратов, почти на 9 процентов – металлов платиновой группы, апатитового и железорудного концентратов – примерно на уровне 2019 года.

В обрабатывающих производствах наблюдалось общее снижение на 4,3 процента, в том числе в металлургии – на 2,9 процента. Меньше на 14 процентов выработано штейна никелевого и на столько же рафинированной необработанной меди, на 18 процентов – сплавов на основе первичного алюминия. При этом необработанного кобальта произведено на 12 процентов больше.

Объём работ по производству прочих транспортных средств и оборудования увеличился в 2,4 раза.

Выпуск продукции пищевой промышленности сократился на 15 процентов, в том числе на 5 процентов – охлаждённого мяса, на 6 – колбасных изделий, почти на 18% – молока (кроме сырого), на 13 – сыра и творога, на 5 процентов – кисломолочных продуктов.

Вместе с тем больше (на 33 процента) произведено сливочного масла, на 7 – свежего или охлаждённого рыбного филе (включая фарш), на 6 – копчёной рыбы и филе, на 5 – рыбных консервов, на 4 процента – сельди. Объём выпуска хлебобулочных изделий относительно уровня 2019 года почти не изменился, а мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных произведено меньше на 4 процента.

Снизилась на 1 процент выработка электроэнергии; на 7 процентов – пара и горячей воды.