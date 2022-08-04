Выпускница мурманской «Академии телевидения» теперь покоряет Москву

«Академия телевидения» и телеканал «Арктик-ТВ» поздравляют нашу выпускницу Викторию Пантилееву с поступлением в РЭУ им. Г.В. Плеханова по направлению журналистика.

Мы очень рады, что свою будущею профессию Вика выбрала, обучаясь в «Академии телевидения», где получила первый опыт работы корреспондента и теле- и радиоведущего. Она выходила в прямой эфир на радиостанции «Рекорд» и самостоятельно подготовила вопросы и записала получасовое интервью для программы «Проще говоря» на телеканале «Арктик-ТВ».

Впереди — яркая и интересная студенческая жизнь. Виктория нацелена не только учиться, но и покорять московские СМИ. Мы желаем успехов, удачи и творческой реализации. Виктория с её напором и жизненной энергией однозначно покорит Москву!

«Это был самый трудный год в моей жизни. Полный и радостей, и разочарований, - написала нам Виктория. - Резюмируя, могу сказать: журналисты - это мега мозги, они знают всё обо всём (и это не шутка).

В Москве современная журналистика есть только в ВЫШКе и РЭУ. МГУ, МГИМО и РАНХИГС - традиционное образование (+ много-много пафоса). Готовиться надо заранее. Минимум на полгода (это про журналистику). К ЕГЭ за два года.

Если вы умеете всё, но не можете определиться, то добро пожаловать в журналистику. В Мурманске нет лучше места, чем проект «Академии телевидения», где вам покажут эту профессию изнутри.

Остался ровно месяц до начала учебного года. Если честно, страшновато. Но это предвкушение, ведь скоро начнётся новый этап жизни. Скоро напишу про жизнь студента в Москве! Пока-пока».